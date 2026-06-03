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Homeop ed opinion

ಸಂಗತ | ಸಿಜೆಪಿ: ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾದರಿ

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಸಿಜೆಪಿ’, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಘಟಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್
ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:43 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:43 IST
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