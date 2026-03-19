ಸಂಗತ | ಕೆನೆಪದರ: ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಲಿ ಸರ್ಕಾರ

ಲೇಖಕ: ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ

'ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು' ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಾಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹಕ್ಕು. ಮೀಸಲಾತಿಯು ಸಮಾನತೆ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಸಮಾನತೆ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದಿರಬೇಕಾದರೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಗಿ ಮೇಲುಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1992ರಲ್ಲಿ 'ಕೆನೆಪದರ ನೀತಿ'ಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1993ರ ಸೆ. 8ರಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕೆನೆಪದರ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರ ಸಂಬಳದ ಆದಾಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆದಾಯ ಬೇರೆ, ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇ ಬೇರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಗಿ ಕೆಳಜಾತಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಳದ ಆದಾಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಚೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬಂದರೂ ಕೆನೆಪದರ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಕಚೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿಗಳಿಗಷ್ಟೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2004ರ ಅ. 14ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪತ್ರವೂ ಕೆನೆಪದರ ನೀತಿಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು. ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೆನೆಪದರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದು ಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಮದ್ರಾಸ್, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸಂಬಳ ದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆನೆಪದರದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆನೆಪದರ ವನ್ನು ಆದಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು, ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾದುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆನೆ