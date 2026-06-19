ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

ನೈತಿಕತೆಗೆ ಏದುಸಿರು! ನಮಗದು ಬೇಡವೆ?

ನೈತಿಕತೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಜೀವದ್ರವ್ಯವೂ ಹೌದು. ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾದಷ್ಟೂ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.
ರವಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
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