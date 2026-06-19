ನೈತಿಕತೆಗೆ ಏದುಸಿರು! ನಮಗದು ಬೇಡವೆ?

<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು–ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈಗಿಲ್ಲ. ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ‘ನೈತಿಕತೆ’ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ರಚಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟ ವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಧಿಸುವ ಅವಮಾನಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ನೈತಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ನೈತಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ ‘ನೀಟ್’ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆರೋಪಗಳು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು? </p>.<p>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮೋಸದಿಂದ ಕೂಡಿರು ತ್ತದೆ. ಮಂದಿರದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲೇ ನೈತಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯುವುದು’ ಎಂದರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ?</p>.<p>ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಜೀವನ ನೈತಿಕತೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ‘ನನ್ನ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇಹ ಮುಚ್ಚಲು ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗದಿ ರುವಾಗ, ಐಷಾರಾಮಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ಅವರು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಿ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಡುಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ<br>ಸಂಕೇತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಸಮಾಜದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿ ಗಿನ ನೈತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದ ಕ್ಕಿಂತ, ‘ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ?’ ಎನ್ನುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೀಕರ ರೈಲು ದುರಂತದ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ವಿತಂಡವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದರೆ, ‘ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲವೆ?’ ಎಂಬ ವಿತಂಡವಾದದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನೈತಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮರೆ ಮಾಚುವ ವಾದಗಳು ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ, ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ, ನೈತಿಕತೆಯು ‘ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಗುಣ’ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ಕೌಶಲವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾಜವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಜೀವನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬದಲಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲ, ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲ, ಆ್ಯಪ್ ನಿಷೇಧಗಳಲ್ಲ... ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>