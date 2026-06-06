ಸಂಗತ: ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಅರಸು ‘ಅಪೂರ್ವ ಕಥನ’

<p>ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಕರ್ನಾಟಕ’ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ. ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ನಾವು ‘ಐದು ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅರಸು ಅವರು ಭೂಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ 21 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು; ‘ಈ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮದೇ. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ’ ಎಂದವರು.</p>.<p>1978ರಲ್ಲಿ ಅರಸು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರವರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ‘ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಪಂಪಾಪತಿಯವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನೊಡನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು, ಅರಸು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು. ‘ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಪಟ್ಟುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಸು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.</p>.<p>ಅರಸು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ<br />ಕೊಂಡೆ. ಅರಸು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ‘ಭೇಷ್! ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ‘ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ‘‘ನೀವುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಇಂತಹವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಮನೂರು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವನು ನಾನೇ. ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಇವರ ಉಪ ಪಂಗಡ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ’’ ಎಂದರು. ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ಘಟನೆ ಹೀಗಿದೆ: </p>.<p>‘‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ 1952ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ. ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಬಿರ್ಲಾ, ‘ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಚಳವಳಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರೂ, ‘ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜರ್ಜರಿತ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಕಾಲವಿದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಉದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ’ ಎಂದರು. ‘ಯಾಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆಹರೂ, ‘The Political Power and The Money Power Shouldn't sail Together, It is Dangerous to Democracy’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು’’.</p>.<p>ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಬಲದ ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ಅದು ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಕ ಎನ್ನುವ ನೆಹರೂ ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಮಾತು ಇಂದು ಸತ್ಯ<br />ವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳು ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದಿವೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ನಾವೇ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. </p>.<p>2013ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲವೆ? ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು? </p>.<p>ಇಂದು (ಜೂನ್ 6) ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ. ಅರಸು ಅವರು ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂದೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ. ಜಿರಲೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>