ಸಂಗತ: ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು; ಎಳೆಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ

<p>ಮಕ್ಕಳು ಬೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಕಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟಿಕೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರನ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೋಗುಳದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗಣ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೀವನದ ಸಹಜ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನಾಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ; ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವ್ಯಗ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ವಿಮುಖವಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರನ ಮೆದುಳಿನ ಡೋಪಮೈನ್ (ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವು, ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಟದ ಗೀಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್’ ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ, ನೆರೆಹೊರೆ, ಶಾಲೆ, ಊರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ, ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ!</p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲಪಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂಡ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತರುಣ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>‘ನಿರಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ತೇಜನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹನೆಯ ಮಟ್ಟ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದ ಸಂತೋಷ, ಕ್ಷಣಿಕ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು, ನಿರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿರಾಶೆ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರು ವುದು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಾದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಸ್ತು, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಚೆಲುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಪರದೆಯಾಚೆಗಿನ ಬದುಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ರೂಪಿಸಲು ತೋರುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು, ‘ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಾಜ’ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಬೇಕಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪೋಷಕರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಅದರ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಠಿಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಪರದೆಗಳ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕತ್ತಲೆ ಗಾಢವಾಗುವುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>