ಸಂಗತ: ರಂಜನೆಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನಗು!

ದೇಶದ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು? ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಉತ್ತರ– ಮನರಂಜನೆ.

ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಯುಗ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಗೊಣಗುವುದಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತುಂಗದ ಕಾಲ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಿತ್ತಲಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಡುಂಬೊಲದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರಲು ಭಾರತವೂ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಭೂಗೋಳದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಮೂಲೆಮುಡುಕುಗಳನ್ನೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಬಂಧಬಾಹುಗಳೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೆ?

ಯುವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಮುಖಿ ಆಗಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮೂಹವು, ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಮನ
ರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನಿಂದ ಹಳೆಬೇರಿನವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರು.

ನಾಳೆಯ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಾದ ಇಂದಿನ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಜೋಗುಳದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಉಲಿಯೇ ಲಾಲಿಹಾಡು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಚಂದಮಾಮನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉಣಿಸುವ ಕಾಲವೀಗ ಹಳತು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಬಿಂಬಗಳು ಹಾಯ್ ಎಂದರಷ್ಟೇ ಮಗು ಬಾಯ್ತೆರೆಯುವುದು. ಇದು ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನ ಪರಿ.

ಚಿಗುರಿಗೆ ಮಾದರಿಯೂ ದಾರಿಯೂ ಆಗಬೇಕಾದ ಹಳೆಬೇರು ಹೇಗಿದೆ? ಹೇಳುವುದೇನು, ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಗು ತೊರೆದ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸುಪ್ರಭಾತದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಶುಭೋದಯ. ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದವರು ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಮೊಬೈಲು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೌಚಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗದು!

ಊಟದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾತುಕತೆಯ ಒಸಗೆ, ಮನೆವಾರ್ತೆ, ನಗೆಚಾಟಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದೇನನ್ನೂ ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಗೂ ಕರುಳಿಗೂಕಣ್ಣಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ. ಈಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಣ್ಣುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ದೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನ ಕೋಟೆಯಲಿ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೀಗ ನಚ್ಚುಗೆ. ಮನೆಯೊಂದು, ಮೊಬೈಲು ಹಲವು!

ಮೊಬೈಲ್ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ ಮನೆವಾರ್ತೆಯ ಸಂಗತಿಯೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಮಯ ಪೋಲು. ಉಭಶುಭ ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಷೇಮ ಕ್ಷಾಮದ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒದಗುವುದು ವಾಟ್ಸ್
ಆ್ಯಪ್ ಎನ್ನುವ ಅಂತರಂಗಸಖಿ. ಹರಟೆ, ಸಲ್ಲಾಪ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಲ್ಲೆಯೆನ್ನಳು ಈ ಇ-ಸಖಿ. ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗಿವಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

ಬ