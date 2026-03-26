ಸಂಗತ: ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಓಯಸಿಸ್

<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಕರೆ ತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿಇಒ) ಅವರ ಸಹೃದಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರ.ವಾ., ಮಾರ್ಚ್ 24)<br>ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ವಿರಳ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾಗಿರುವುದು ಬಿಇಒ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ, ಆಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಬಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೂಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಾಡನ್ನು ನೆನೆದು ಖೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪೇಠಾಲೂರಿನ ಘಟನೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಘಟಿಸ ಬಹುದಾದ ದೃಶ್ಯದಂತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಅಂತಃಕರಣವಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ವಿರಳ. ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿ<br>ಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರು ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಇಒ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದ ಹಿಂದಿನ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೂರುವುದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡತನವೆಂಬುದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಮಹಾಶಾಪ. ಅದು ಎಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲದು, ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಸಿ ಆಹುತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಬಡವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದುರಂತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬದುಕಿನ ದಾರುಣ ಹಸಿವಿನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಣ ವಸ್ತು ವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಒಬ್ಬರು ‘ಅದು ಸಂಡಿಗೆ’ ಅಂದರಂತೆ. ಮೊದಲೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನಂತೆ. ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಓಡಿ ಬಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಸಿದು ಕೊಂಡರು. ಯಾಕೆಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ. ಅವರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರ ಎಸೆದರು. ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಆತ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದುದು ಸಂಡಿಗೆ ಆಗಿರದೆ, ಸತ್ತ ಹಾವಿನ ಮುರುಟಿದ ದೇಹವಾಗಿತ್ತು. ಬಡವರ ಹಸಿವೆಂದರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಷ್ಟೇ ಬಲ್ಲರು. ಇಂಥ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಮೊಟಕು ಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು?</p>.<p>ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕೂಲಿಯನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ– ಅವರೆಲ್ಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕಲಿಕೆಗಿಂತ ಆ ದಿನದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತುಂಡು ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೂಲಿ ಕುಟುಂಬ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲೋ, ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿಯೋ ದುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಸವೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಮಾಜ–ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಭೂಮಿ’ಯ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೆವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೋಯಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳಿವೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ‘ಚೋಮನ ದುಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಚೋಮ ಬಡತನ, ನೋವು, ಹಸಿವು, ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಕಳೆದವನು. ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅವನ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಚೋಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನೆರವಾದ ಬಿಇಒ ಅವರಂಥ ಅಂತಃಕರಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹಸ್ರವಾಗಲಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>