ಸಂಗತ | ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಬೇಕಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾದರಿ

<p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ 86.48ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಮೂರು ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಠಿಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಶೇ 20–30ರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿದು.</p>.<p>ಇರಲಿ, ಅನೇಕ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ; ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾದರೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು! ಆದರೆ, ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿತ್ತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 27 ಮಂದಿಗಷ್ಟೇ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ/ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.</p>.<p>ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ. ಆ ನಿಯಮ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಗಣಿತದಲ್ಲೋ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೋ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಉತ್ತರ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳು, ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೂ ಏಳೆಂಟು ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದು, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಹಟದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಕಗಳು ಬಾರದೇ ಹೋದಾಗ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಉತ್ತರದ ಬದಲು, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಓದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪದಪ್ರಯೋಗ, ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಧಾವಂತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆದುರು ಇರುವ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗೀಚಿದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನ್ಯಾಯವೆ?</p>.<p>ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡುವಾಗ ಸಿಟ್ಟು, ಹತಾಶೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಎಂದು ಬೀಗುವಾಗ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೌನವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಯಿತು’ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನೆಲನೋಟಕರೇ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ.</p>.<p>ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ಎಂದಾದರೆ, ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ನಿಯಮವಾಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರುಧ್ಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಲಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕಿ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>