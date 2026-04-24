ಸಂಗತ | ಎಥೆನಾಲ್‌: ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಪೂರಕ

ಲೇಖಕ: ಸಹಾಯಕ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ, ಜಮಖಂಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ