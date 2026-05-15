ಸಂಗತ: ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆ!

'ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಡ', 'ಆಟ ಆಮೇಲೆ', 'ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್...' ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ಮನೆಯ ದೈನಿಕದ ಸಂಘರ್ಷ, ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಕೆಇಎ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ – ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೇ ತರಹದ ಒತ್ತಡ, ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಭಯ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ.

ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ, ನಿಜವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ! ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತಾಳೆ. ತಂಗಿ ಟಿ.ವಿ.ಯ ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯ ಗಡಿಯಾರವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಡತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು, ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ, ಅರ್ಧ ಊಟ, ಆತಂಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ನೆರಳಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆವರುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ಪೋಷಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಬರೀ ಮಾಲ್ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ದಾಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಗದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ, ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ತಂದೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ, ಅಳು, ಅವಮಾನ, ಡಿಪ್ರೆಶನ್, ಔಷಧಿ, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕುಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರ ನೈತಿಕ ದಿವಾಳಿತನವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಳಗಾಗಬೇಕು. ಕದ್ದು ತಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೇಗಾದರೂ ಗೆಲ್ಲು' ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವೇ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕಾದವರೇ, 'ಒಮ್ಮೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು' ಎಂದು ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೌನ
ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯೇ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಮಗು ವೈದ್ಯನಾಗ
ಬಹುದು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಬಹುದು, ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲೇ ಮೋಸದ ಬೀಜಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ನಕಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ನೋಟಿಗಾಗಿ ಸೀಟು,