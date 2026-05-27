ಸಂಗತ: ಇದೀಗ ‘ನೋಡು ಜನಮೇಜಯ’ ಸಮಯ!

<p>ದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಸಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿಮಾತು, ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳವರೆಗೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಿಲೀಟು, ಹೊಸತು! ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡದ ಕುರಿತು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಬದಲಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟು ನೋಡಿ ವಯ್ಯಾಕರಣಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಈಗ ಅಂತಹ ದನಿಗಳೂ ಉಡುಗಿಹೋಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.ರೇಡಿಯೊ ನಶಾ, ರೇಡಿಯೊ ಒನ್, ಫೀವರ್ ಎಫ್ಎಂ ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ‘ಮಾತಿಗಿದು ಕಾಲ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರೇಡಿಯೊ ನಶಾ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತ. ರೇಡಿಯೊ ಒನ್ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈನವರಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀವರ್ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಯು ಚೆನ್ನೈ ಮಂದಿಯ ಬದುಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ತಲಪುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಮಂದಿಯನ್ನೇ ಗುರಿ–ಗ್ರಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರೂ ಎಫ್ಎಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಆಯ್ದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮಜಬೂತಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರರಂಗದವರೇ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಬದಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೂ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳು ಹೊಸಕಾಲದವರನ್ನು ತಲಪುವ ಮಾಧ್ಯಮದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. </p>.<p>ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಮನರಂಜನೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದದ್ದೇ ಈ ವಾಹಿನಿಗಳ ಮಿತಿಯೂ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ತರಹದ ವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಮುಕ್ತ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದು ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಡುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಫ್ಎಂ ಈಗ ಸಾಟಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅರಿವಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೊ ಜಾಕಿಗಳು (ಆರ್ಜೆ) ದಾಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಆರ್ಜೆಗಳ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. </p>.<p>ಈಗ ‘ಕೇಳು ಮಾಧ್ಯಮ’ಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪರ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂಗೈ ಮೇಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ರೀಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ, ನೃತ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳು, ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಶೋಧಗಳು, ಸಾಧಕರ ಬದುಕಿನ ಪರಿಚಯ, ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು, ವನಿತಾ ವಿಷಯ... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಡಿಯೊ, ಆಡಿಯೊಗಳಂತೂ ಸಾಕಷ್ವಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರಹದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ವಿಡಿಯೊಗಳು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ‘ಕೇಳು ಮಾಧ್ಯಮ’ವು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದು, ‘ನೋಡು ಮಾಧ್ಯಮ’ವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದೇ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ. </p>.<p>ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂನ ಸಿಒಒ ನಿಶಾ ನಾರಾಯಣನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುಗರು ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವುದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಟಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಹಿನಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. </p>.<p>ಮೊದಲಿಗೆ ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದವು. ಹರಾಜು ಆಧರಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ, ಪರವಾನಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳು ಹೊಸದಾರಿಗೆ ಹೊರಳಲು ತಡೆಯಾದವು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಫ್ಎಂ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮೌನ ತಾಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದು ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ನೋಡು ಮಾಧ್ಯಮ’ದ ಜಾಲ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಡುಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>