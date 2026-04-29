ಸಂಗತ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಂಗು

<p> ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ‘ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ತರುತ್ತೀರಿ?’ ಎಂದೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈ ಮೇಲೆದ್ದವು. ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ, ‘ಚೀಲದಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿ’ ಎಂದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಆಘಾತ ತರುವಂತಿತ್ತು. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ<br>ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು! ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತುಸು ವಿವರವಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಲು ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಖ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್–ಎ (ಬಿಪಿಎ), ಥಾಲೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ದೇಹ ಸೇರಿದಾಗ ರಸದೂತಗಳ (ಹಾರ್ಮೋನ್) ಅಸಮತೋಲನ<br>ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೇಗನೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವುದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗು<br>ವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಿನ ಪದರ ಸವೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಕರುಳಿನ ಪದರವನ್ನು ದಾಟಿ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಬಲ್ಲವು.</p>.<p>ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಯಕೃತ್ತು, ಮೆದುಳನ್ನು ತಲಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವನೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಸಂಧಿವಾತ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿಯುವುದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1.10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3.7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಇದು ನಿತ್ಯ ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೃಶ್ಯ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ! ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವೇಗ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತರಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು. </p>.<p>ಕಾಫಿ, ನೀರು, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಅವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಗದದಿಂದ ಮಾಡಿದವುಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಪ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾವನ್ನು ಆ ಕಪ್ಗೆ ಸುರಿದಾಗ, ಬಿಸಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಪಾನೀಯ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಇಂತಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಪ್ಗಳು ಕಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸೇರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬುದು ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೂ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮದುವೆಯಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಬಟ್ಟಲು, ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲು ಸೇರುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿರಲಾರದು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರವೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದಂತೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಜನರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರತ್ತಲೋ, ಸರ್ಕಾರದತ್ತಲೋ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ದೂಷಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>