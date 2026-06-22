ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ– ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ಟ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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