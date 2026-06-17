ಮಕ್ಕಳ ಮಿದುಳಿಗೆ ‘ಪರದೆ’ಗಳ ಪ್ರಹಾರ!

<p>ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ‘ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ’ ಮಕ್ಕಳ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಬಹು ದಾದ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಳೆಯ ಮಿದುಳುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಡಾರ್ಫ್ ಗುಂಪಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಡಾರ್ಫ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಂಡರ ಮಕ್ಕಳು! ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬಾಚಿರುವ ಈ ಟೆಕ್ ಮುಖಂಡರು, ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಏಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಉತ್ತರ ಸುಲಭ. ಇವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿದುಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಳಗುಟ್ಟು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಜಾರೆಡ್ ಹೋವರ್ತ್ ಎನ್ನುವ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಬೇಕು. 1800ನೇ ಇಸವಿಯ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮರಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, 2000 ಇಸವಿಯ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಂಶವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದೆಂದರೆ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ.</p>.<p>ಟಿ.ವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ 60 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಮಿದುಳನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪರದೆಯ ಒಡನಾಟ ಮಕ್ಕಳ ಮಿದುಳಿನ ಬಿಳಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿದುಳಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸನ್ಶೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈಕ್ ನಿಗೆಲ್ ಎನ್ನುವ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಪರದೆ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದುಳಿಯು ತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಪರದೆಯ ಬಳಕೆಯು ಮಿದುಳಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ವಿವೇಚನೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಮುಮ್ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 746 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನೋವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಡಾ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅಮೆನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮನೋರೋಗಗಳ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಹ–ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಡೆಸುವ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಮುಂದು ವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಭ್ರಮೆಯ ಬಲೂನು ಒಡೆಯಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ 2–3 ಗಂಟೆ ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯು ತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮಿದುಳು ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನವಜೀವಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರದೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>