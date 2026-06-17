ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

ಮಕ್ಕಳ ಮಿದುಳಿಗೆ ‘ಪರದೆ’ಗಳ ಪ್ರಹಾರ!

ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆಗೂ ಹಾನಿಕರ.
ನಡಹಳ್ಳಿ ವಂಸತ್‌
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
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