ಸಂಗತ: ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ

<p>ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ? ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಗಾಗಲೀ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಾಗಲೀ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಂತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾಡುವ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವು<br>ದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೂ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ–‘ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಯಣಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದರು. ನೆಹರೂ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೂರ್ತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಯಕರು ತಲೆದೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ಮಾತಿನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಯಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ನನ್ನಂಥವನದು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 99 ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 79 ದೇಶಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ಗೆ ತಲಾ ಎಂಟು ಬಾರಿ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತಲಾ ಏಳು ಬಾರಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಗೆ ತಲಾ ಆರು ಬಾರಿ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ತಲಾ ಐದು ಬಾರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಭೂತಾನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ತಲಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಭಾರತೀಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಟರು’, ‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಹಾಳುಮಾಡ<br>ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ’, ‘ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ’ ಎಂಬಂಥ ಹೀನ ಅಭಿರುಚಿಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೋದಿಯವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಈಚೆಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ‘ಗ್ರಾಹಕ’ನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದುತ್ವವು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಡನೆಯ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ‘ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯು’ ಇದೀಗ ನೆಲಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಭಾರತವೀಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಿಲ್ಲ.</p>