ಸಂಗತ | ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜ್ವರ: ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಾಲಗ್ರಹ

<p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಮನೆಗೂ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿತಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನಡುವಿನ ಸರಪಳಿ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದು, ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಲ್ಲ.</p>.<p>ದೇಶವೊಂದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವೇ (ಜಿಡಿಪಿ) ಮಾನದಂಡ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿನಿರೂಪಣೆಗೆ ಇದೇ ಅಳತೆಯ ಮಾಪನ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯು (ಐಎಂಎಫ್) ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟದ ವರದಿಯನ್ವಯ, ಭಾರತವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜಿಡಿಪಿ (ನಾಮಿನಲ್ ಜಿಡಿಪಿ) ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಐದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಬಳಿಕ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜಾಗತಿಕಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ; 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇ 6.5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ಜಿಡಿಪಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದೇ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜಿಡಿಪಿ. ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವೇಳೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿಡಿಪಿಯಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ‘ಡಿಪ್ಲೇಷನ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಐಎಂಎಫ್ ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ‘ಸಿ’ ಗ್ರೇಡ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದಾಜಿನ ನಿಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚೇರಿಯು (ಎನ್ಎಸ್ಒ) ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. 2022–23 ಅನ್ನು ಮೂಲ ವರ್ಷವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೈಕಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯು ಆಮದು ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೇಶೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ (ಡಿಐಐ) ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಡಿಐಐ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರ ಹಣವಲ್ಲ; ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಹಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಬದಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವೆಂಬಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಐಐ) ದೇಶೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹1.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹1.92 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಗೆ ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭಾರತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಮದು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೊರತೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>