ಸಂಗತ ಅಂಕಣ | ಯುದ್ಧದ ಆಟ–ಚಟ: ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನರಳಾಟ

ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೀತಿಪಾಠ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ತಾನೇ ದುರ್ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವೆಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನೊಂದು 'ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧ'ವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.

ಯುದ್ಧಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದಲೂ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಾತುಕತೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು:

ಇರಾನ್ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಯುರೇನಿಯಂನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೂರಗಾಮಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ, ಹುಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇರಾನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.

ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಮೆರಿಕ ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆಯೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುವುದು ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶವು ಮೊದಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ದೇಶ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮರುದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ.

1979ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ 'ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪರ' ಆಡಳಿತವನ್ನು ತರುವ ದೂರಗಾಮಿ ರಾಜಕೀಯ ಯೋಜನೆ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಿಂಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಏಕಾಂಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇ