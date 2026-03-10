<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಮೂದು ಆಗಬೇಕಾದ ಕುಖ್ಯಾತ ಹೆಸರುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ವಿರಳ. ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು, ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್, ಇಂದು ಮನೆಮಾತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ<br>ಗಳ ವಾದ–ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕಾರಣ<br>ದಿಂದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ‘ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್’ನ ವೈಭವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೆಡರಲ್ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪಗಳವರೆಗೆ ಹರಡುವಂತಿದೆ.</p>.<p>‘ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಗಳು’ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಬರೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೂಚಕವಲ್ಲ; ಅದು ಅಧಿಕಾರ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಕ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ<br>ಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಕಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮಕಾಲದ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 1970ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಪದವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮ್ಯಾನ್ಹಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆತ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದು ಶಾಲಾಡಳಿತ ಗುರ್ತಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದ. ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾರಿ ದೊರೆಯಿತು. ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮೇಲೇರತೊಡಗಿದ.</p>.<p>ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ. 1980ರ ದಶಕದೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ರಮೇಣ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ. ಮ್ಯಾನ್ಹಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಭವನ, ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ.</p>.<p>ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಢ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಎಂತಹ ಪಾತಕವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಮಾಡುವ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಜೀವನಕಥೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆತ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ‘ಲಿಟಲ್ ಸೇಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಎಳೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷ, ಪ್ರಲೋಭನೆ ಹಾಗೂ ಬಲವಂತದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಾಧಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು<br>ಬರುವ ಭೀಕರ ವಿರೋಧಾಭಾಸ. ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವನ ಸಾಂಘಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತ<br>ವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಶೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದೊಡನೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ‘ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್’ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ನ ವಿಕೃತ ಕಾಮದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿವೆ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ವಲಯದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ದಲ್ಲಾಳಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವನು ಮಾತ್ರವಾ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೆ?</p>.<p>ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತುಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ<br>ಗಳ ರಚನೆಯು ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>