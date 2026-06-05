ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

ಸಂಗತ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಸೆ; ಕಮರದಿರಲಿ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ

ಯುವಜನರು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧರಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ.
ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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EducationChildrensangatha

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