ಸಂಗತ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಸೆ; ಕಮರದಿರಲಿ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ

<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೇ ಸೇರಿಸಲು ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಲಸೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ<br>ರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಗರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ವಸತಿಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವರು. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದ<br>ರಿಂದ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ<br>ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥಆಗಲಾರದು ಎನ್ನುವ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಪಾಲಕರದು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಸೆ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಕರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಿಸಿ<br>ಊಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲವರ್ಧನೆ– ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಢಾಳಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಆಧುನಿಕ ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು– ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧರಿಸಿ ‘ಕೆನೆಪದರ’ (ಕ್ರೀಮಿಲೇಯರ್) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಗತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರವಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ<br>ಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಪಾಲಕರದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೂ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ<br>ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೇ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಯೋಮಾನದವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಅಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆಗ<br>ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ<br>ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಹಣಗಳಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಅಂದಿನ ಪಾಲಕರದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದಿನ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಒಕ್ಕಲುತನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ವೈದ್ಯ, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಣಗಳಿಸ ಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ<br>ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವರು. ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿಸುವ ಆಸೆ ಅವರದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಕರ<br>ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರೆಂದೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಂಬ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವವರು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಕಟುಸತ್ಯ. ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಸೆ’ಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಬಡಮಕ್ಕಳು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಡಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರೂ ಆತ್ಮ ಹಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಬಡಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>