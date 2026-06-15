ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

ಸಂಗತ: ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಹಣಬಲದ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಯ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಣದ ಬದಲು ತತ್ತ್ವಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮತದಾರರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:03 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:03 IST
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