ಸಂಗತ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು

<p>ಹೊಸ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಹಾಗೂ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ರೈಲುಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ! ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ?</p>.<p>ಅತಿವೃಷ್ಟಿ–ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ನೆರೆ–ಬರ, ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ, ಭೂಕುಸಿತ, ಅಸಂಖ್ಯ ಕೃಷಿಬೆಳೆ ರೋಗಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮಿತಿಮೀರು ತ್ತಿದೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಿ ರುವ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ದೈನಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಿ ಸದೆ, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೀಳುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ರೈಲುಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಒಡಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿದು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳು, ನಾಡಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಇಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿ ನದು, ಭಾರೀ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒತ್ತಡ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ನವ ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು, ಶರಾವತಿ ಭೂಗತ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ, ಬೇಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿತಿರುವು ಯೋಜನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕಾಡಿನ ಛಿದ್ರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಭೂಕುಸಿತ, ಜಲಮೂಲಗಳ ಕ್ಷೀಣತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸಹಜ ತಾನೆ?</p>.<p>ಎರಡನೆಯದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೊರಗುರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ವೈರಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರಜನ್ಯ ರೋಗ ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ನಾಶ, ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬಹುಪಾಲು ರೈತರು ಒಂದೆರಡು ಎಕರೆ ಹಿಡುವಳಿಯ ಸಣ್ಣರೈತರಾಗಿರುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಇದೀಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರನೆಯದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಯುವಜನರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಚನೆಯೇ ಬದಲಾಗು ತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ದಿವ್ಯನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ. </p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಸವಾಲು ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎರಡು ರೀತಿಯ ತುರ್ತುಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ‘ಸಮಗ್ರ ಭೂಬಳಕೆ ನೀತಿ’ಯ ಜಾರಿ. ಇಲ್ಲಿನ ನಗರೀಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಶಯಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಾಡುನಾಶ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೂಬಹುದು. ಅರಣ್ಯ, ಗೋಮಾಳ, ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ, ಜೌಗುಪ್ರದೇಶ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ಇವೆಲ್ಲವು ಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಎರಡನೆಯದು, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಭಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಕೃಷಿ–ಅರಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಅರಣ್ಯೇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನೋಪಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಗ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ ಬಹುದು.</p>.<p>ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಬೇಕಾದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಲಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮರೆತು, ಅಗತ್ಯವಿರದ ಹೊಸ ರೈಲುಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ನದಿತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಗಳಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹರಿಸುವಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಮರೆತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಲಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣತೊಡಗಿವೆ. ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು; ಭವಿಷ್ಯವಂತೂ ಇರದು!</p>.<p>ನಾಡು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವತಂತುಗಳನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳು ಅನೂಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.</p>