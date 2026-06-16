ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

ಸಂಗತ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಮಂಗಳೂರು ರೈಲುಮಾರ್ಗ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಒದಗಿರುವ ಹೊಸ ಕುತ್ತು.
ಕೇಶವ ಎಚ್.ಕೊರ್ಸೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
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