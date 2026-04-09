ಸಂಗತ: ಎಲ್ಲೋ ಆ ಒಂದು ‘ಹೊಸ ಧ್ವನಿ’ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲಿದೆ!

<p> ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರು ಸದಾ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ, ನಾವು ತಲಪಲಾರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾದೀತು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಂತಹವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಮೊದಲಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯೇ ತಾನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಂಬುತ್ತಿತ್ತು ಸಮಾಜ. ಕೆಲವರು ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಆಗ ನಂಬಿದ ಸಮುದಾಯ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು; ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಹೊಸಧ್ವನಿ ನಂಬಿಕೆ’ಯ ಕುರಿತು ‘ಕೋ’ ಹೆಸರಿನ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಂಗತಿ, ಆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಮಾತುಗಳೂ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ! ಇದನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ಫೋಟೊಗಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ‘ಸತ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವರದಿ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಅವನು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಹುತಾತ್ಮನೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮುಖವಾಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ; ಅದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪತ್ರಕರ್ತನ ನಿಲುವು.</p>.<p>ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜನಸಮುದಾಯ ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬಡವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ, ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ, ಸ್ವ ಏಳಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಮಹಾದ್ರೋಹ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ಇದು ಇಷ್ಟೇ’ ಎಂಬ ವಿಷಾದ ತುಂಬುವವರು. ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಹೊಸ ಕನಸೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವವರು. ‘ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಮೂರ್ಖರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಂಡುಬಿಡೋಣ’ ಎಂಬ ಹತಾಶೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಒಯ್ಯುವವರು. ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಯೊಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ, ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಬಹುತೇಕ ಆ ಹಂತ ತಲಪಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೊಸಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಜನಪರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸಕಾಲದ ಜನನಾಯಕರು ಹಿಂದಿನವರ ಹಾಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ರೇಗುವುದಿಲ್ಲ. ದರ್ಪ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ<br>ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಜನಪರತೆಯನ್ನೂ ಅಳೆಯಲಾಗದು. ನಟಿಸಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನವನಾಯಕತ್ವ ಹಿಡಿಯುವವರ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ತಂತ್ರದ ಭಾಗ. ಇದೀಗ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾದ ನಿಜದನಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜನನಾಯಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಇತ್ತ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಜನಪರ ಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಪಿಆರ್’ ತಂಡ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಕರ್ತೃಗಳು ಬರೆದುಕೊಡುವ ಚೆಂದದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ, ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ನಗುವ ಹೊಸ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು, ಧ್ವನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕು ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆ ಏರಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈಗ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಇದು.</p>.<p>ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಜನಪರ ಧ್ವನಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಜನ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬರುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಯದೇ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿ, ಜನ ನಾಳಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದು ಕೊಂಡರೆ, ಹೊಸ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದೇ ಆದರೂ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು! ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಎಂಬ ನಟನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ<br>ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ತನದ ನಟನೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>