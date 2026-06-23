ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯೆ?

<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಮಾತನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರೇ ಅಪಸ್ವರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಂಪರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೋ, ಸೂರ್ಯ–ಚಂದ್ರರನ್ನು ತೋರಿಸಿಯೋ ಆಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಷ್ಟೇ ಮಾತು ಮೀರಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಬಳಿದು ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಕಳೆದಿದೆ, ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವವರು ‘ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದ ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಈಗ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ<br>ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದಷ್ಟೇ. ಆ ಶಿಸ್ತು ಈಗ ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಘಟನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಕೈಮೀರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೈವದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?</p>.<p>ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ<br>ಆಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವ ಬದಲು, ಮತದಾರರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆದ<br>ರಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಶಾಸಕರು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ!</p>.<p>ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ‘ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ನೀಡಿ, ತಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ, ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರರ್ಥಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೆ?</p>.<p>ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣ<br>ಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ದಾವೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ; ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗುವ ಮೊದಲು ತನಗೆ ತಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ<br>ಗೊಂಡಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವು ತೋರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ರೂಪದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಣ, ಅಧಿಕಾರದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವಾಗ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಲಿಯಾದಾಗ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಚೆಗಿನ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ, ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ಯೋಚಿಸಲಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>