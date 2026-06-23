ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯೆ?

ಶಾಸಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೆ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವಗಳಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಳುಕದವರು ಕಾಣದ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಂಜುವರೆ?
ಈ.ಬಸವರಾಜು
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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