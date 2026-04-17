<p>ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು (ಎಂಪಿಸಿ) ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ರೆಪೊ ದರವು ಶೇ 5.25ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಿನ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಪಿಸಿ ಬಳಿ ಇತ್ತೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಬಹುಶಃ, ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ ಬಹುದು.</p>.<p>ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಮೇಲೊಂದು ನೋಟ ಹರಿಸೋಣ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಏಟುಬಿದ್ದಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಂಧನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಹೋಗಲು ಬಹುಕಾಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳು ಇವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಾವು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 70 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ದರವು ಈಗ 100 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 120 ಡಾಲರ್ ಹಂತವನ್ನೂ ತಲಪಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಶದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳ ಲಿದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಸರ್ಕಾರಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ<br>ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹35 ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸು ತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಅವುಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿ ಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬಹುದು.</p>.<p>ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ; ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ, ವಾಡಿಕೆ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರಿಕೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ ಬಹುದು.</p>.<p>ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ತಗ್ಗಿದರೆ, ರೆಪೊ ದರಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಬಿಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂಪಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರುಗತಿಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ರೆಪೊ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಪಾಯವು ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹು ದಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ.</p>.<p>ಆರ್ಬಿಐ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಇಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುನ್ನೋಟ ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಲವಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ನಿಜ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>