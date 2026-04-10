ಸಂಗತ: ದೊಡ್ಡವರ ಪೋಷಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕರ

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಕುರಿತು ಮರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಟನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು.

ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿಸಿದ, ಕೆ.ಎಂ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾಡಿ ಮಡಿದವರು' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಹಚ್ಚುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅದು ಮಾದರಿ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಮನರಂಜನೆ ಸ್ವರೂಪದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನೀಡುವಂತಿದೆ; ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಸಂಬದ್ಧ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವುದು, ವಿರಹದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ರೌಡಿಗಳಂತೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ತುರುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಹಜ ಬಾಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು 'ಎಷ್ಟುಮುದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಮಗುವಿನ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಬ್ಬರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವುದು, ಮಚ್ಚು–ಲಾಂಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಗುವಿನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಎಂಬುದು 'ಮನರಂಜನೆ' ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಿತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಲೈಂಗಿಕಭಾವಗಳ ನೆರಳು ಸೋಕುತ್ತದೆ.

ವರನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 'ನನ್ನನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬಾರದು' ಎಂಬ ಅವರ ಕಳಕಳಿ. ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾದರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಾಧನ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಟಿಆರ್ಪಿ ಗಳಿಸುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಮಕ