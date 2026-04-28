ಸಂಗತ: ದಾಖಲೆ ಮತದಾನ ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ?

<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಮೊದಲ ಹಂತ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಬ್ಬರದ ವಾದವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ತರ್ಕ ಅರ್ಥಹೀನವಾದುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ, ಮತದಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವು ‘ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ಜನಾದೇಶ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮತದಾನದ ಅಲೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.</p>.<p>ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 67.13ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ನಡೆದ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. 2025ರ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು 2020ರ ಶೇ 57.29 ಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು <br>ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿ<br>ಸೋಣ. 1977ರಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ 56.15 ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ 1982ರಲ್ಲಿ ಶೇ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ <br>ಶೇ 76.96ಕ್ಕೆ ತಲಪಿತು; ಆಗ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಡರಂಗವೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 1991ರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 76.8ರಷ್ಟಿತ್ತು. 1996ರಲ್ಲಿ ಶೇ 82.80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆಗಲೂ ಎಡರಂಗವೇ ಜಯಗಳಿಸಿತು. 2001ರಲ್ಲಿ ಶೇ 75.29ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ, 2006ರಲ್ಲಿ ಶೇ 81.97ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು. ಆ ಬಾರಿಯೂ ಎಡರಂಗವೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಎಡರಂಗದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 84.33<br>ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದು 2006ರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಶೇ 2.36ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. 2016 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 61.58ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 1971ರ ಶೇ 71.32ಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. 1980 ಮತ್ತು 1984ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಮತದಾನದ ನಂತರವೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು! 1989ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು 1984ಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 92.28ರಷ್ಟು ಮತದಾನ<br>ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 3.1 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು (2021ರಲ್ಲಿ 3.35 ಕೋಟಿ) ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 18 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮತ<br>ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 3.8 ಕೋಟಿಯಿಂದ 3.6 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮತದಾರರು ತವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾಪರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು<br>ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದೂ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 73 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಸ್ಐಆರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ; ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 27 ಲಕ್ಷ ನೈಜ ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹದ್ದು.</p>.<p>⇒ಲೇಖಕ: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ</p>