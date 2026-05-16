ಸಂಗತ: ‘ನೀಡುವ ಖುಷಿ’ಯ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ

<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ‘ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು’ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಆನಂದ ಕ್ಷಣಿಕ. ಸ್ಥಿರವಾದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಖುಷಿ ‘ಕೊಡು’ವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಮರೆತರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದವು ಸದಾ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಇದನ್ನು ‘ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಿಗುವ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸವಿದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರಾಗಿ. ನನಗೇನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇತರರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೊಡುವುದು ಆತ್ಮದ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು. ಬುದ್ಧನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಜಾಗೃತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಇರಿಸಿದ.</p>.<p>ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸದಕಾ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅದುದಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗಿ. ನೀವು ನೀಡುವ<br> ದಾನವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೀರಿ. ತ್ಜೆದಕಾದ ಯಹೂದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ದಾನವನ್ನು ‘ದಯೆಯ ಕ್ರಿಯೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ‘ನ್ಯಾಯ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನಂತರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶತಮಾನಗಳ ತರುವಾಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ‘ಕೊಡು’ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ದಾನದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೆದುಳಿನ ಮೆಸೊಲಿಂಬಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೈತನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಲಗಳು ಬಂಜರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲಿತಿಲ್ಲ; ಕಪ್ ಚಹಾದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನಾಗ ಕಟಕ್ನ ಕಲಾರಬಂಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಐದು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಆಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಮಗುವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಡತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದು ‘ಕಳಿಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ<br>ಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ (ಕೆಐಐಟಿ) ಆಯಿತು, ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ‘ಕೆಐಎಸ್ಎಸ್’ ಆಯಿತು, ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಾಯಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ, ಅದು ‘ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್’ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ದಾನ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 220 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ವರ್ಷ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲುಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ ‘ಶೇರ್ ಟು ಶೈನ್’. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಗಮನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<p>ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ‘ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ’ ದಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೃದಯಂತರಾಳದಿಂದ ನೀಡಿದಾಗ, ಏನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ: ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಕೆಐಐಟಿ, ಮತ್ತು ಕೆಐಎಸ್ಎಸ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>