ಸಂಗತ | ಕುಂದುಕೊರತೆ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೇಕೆ?

<p>ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ಅದು ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿದ್ದು ಆಡಳಿತಾಂಗಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ.</p> <p>ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಹುತೇಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದಾಚೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಇಲಾಖೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಲಂಬಾಕಾರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ, ತಳಹಂತಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಉನ್ನತ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು, ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ನೌಕರನೂ ಅವುಗಳ ಅನುಪಾಲಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನೆಯು ಅವರವರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮುರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನೂ ಇಂಥವರ ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳು ಶ್ರೇಣಿ ಆಡಳಿತ ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿವೆ. ನೂತನ<br>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತುತರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ<br>ಎಂದರೆ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಡಳಿತಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯ<br>ಪ್ರವೇಶ ಬೇಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಅತಿಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೊಲೀಸ್, ಕಂದಾಯ, ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅರಣ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದುರ್ಬಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ, ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಡತ್ವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಫಲಶ್ರುತಿ ವಿಲೇವಾರಿ<br>ಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ನೆರಳಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯದವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಬಲೀಕರಣವೇ ಆಡಳಿತದ ಬೀಜಮಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ವರ ಒಳಿತು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಆಶಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ದೂರುಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಬೇರುಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೈರುಧ್ಯ<br>ಗಳು ಆಡಳಿತಾಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕುಂದು–ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಚಿವ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸಿದರೆ, ಈಗಿರುವ ಸುಮಾರು 40 ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ<br>ನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದೆ ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಆಗಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜನಸ್ಪಂದನ ಶಾಖೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ದೂರು–ಮನವಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಆಡಳಿತಾಂಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸದಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಯಾಮಗಳ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ–ಆಡಳಿತದ ಘಟಕವಾದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದರೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಾರದು.</p>.<p>ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀಣವಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>