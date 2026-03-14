ಸಂಗತ | ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗತ್ಯ

<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಠ–ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಪರಂಪರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಾಡಿನ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂತಿವೆ. ವಿರಕ್ತರು, ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ವಾಂಛೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಹಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆದರ್ಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ವಿರಕ್ತರ ಪೋಷಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಭಕ್ತರಿಂದ ‘ಅಪ್ಪಾಜಿ’ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ–ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದುರ್ವರ್ತನೆಯು ಬರೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ‘ಸನ್ಯಾಸ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಹದ್ದು.</p>.<p>ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಥವಾ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸಂಕೇತವಷ್ಟೇ. ಸನ್ಯಾಸದ ಸಿದ್ಧಿ ಇರುವುದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮನೋನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಷಡ್ವೈರಿಗಳಾದ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ತು ಮತ್ಸರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನೇ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ. ‘ಲೈಂಗಿಕ ಹಸಿವು’ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದವರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ.</p>.<p>ಸಂಯಮ ಇಲ್ಲದಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಸಾರವೇ ಲೇಸು. ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೌರವಯುತವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಂತರ ಅಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಂಸಾರಿಗಳಾದವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಂಡ ನಂತರದ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಬಹುದು.</p>.<p>ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಠಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಅಪರಾಧ. ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದು. ಅದು ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನವೂ ಹೌದು. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಲಕಿವೆ.</p>.<p>ಮಠಾಧೀಶರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡದೆ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆಸೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸನ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವುದು ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗಿನ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಹೊರತು, ಸನ್ಯಾಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಎಸಗಬಾರದು. ವರ್ತಮಾನದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಮಾಜವು ಕಾವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈಮುಗಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಂತಿದೆ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ, ಭಕ್ತರ ಅತೀವ ನಂಬಿಕೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳೆಂದು ನಂಬುವ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸನ್ಯಾಸದ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ‘ಪೀಡೋಫಿಲಿಯಾ’ದಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಹಾಗೂ ಘೋರ ಅಪರಾಧ.</p>.<p>ಕಾಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರದವನು ಕಾವಿ ಧರಿಸುವುದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ. ಅದು ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಸುಟ್ಟೇ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೇ ಹೊರತು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಅಪರಾಧ. ಕಾನೂನು ಇಂತಹವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ‘ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ’ಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ. ವಿರಕ್ತರ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ.</p>