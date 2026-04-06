ಸಂಗತ: ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಆರ್ ಎಂಬ ಸಮಾಜೋ-ರಾಜಕೀಯ

<p>ಘರ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಘರ್ಷಣೆ ನಿಜದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಇಂಬು ಗೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಆರ್ (ಸಾಫ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ - ಲಘುವಾದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕೆಳೆಯುವುದು) ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆಮ್ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯು (ಎಎಪಿ) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ತನ್ನ ಉಪನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿಢೀರನೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು... ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಾಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಸಂಸದರಿಗೆ ದಾಟಿರುತ್ತದೆ. ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತುಸುವೂ ಕೆಣಕದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಆತಿಶಿ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಆರ್ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವ ‘ಮನದ ಮಾತು’ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ದ ನಗರ/ ಪಟ್ಟಣ/ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ, ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕೇಳಿಸುವ ಪರಿಪಾಟವೂ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಪಿಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರೇ ಆದ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆತ್ತಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ.ರಾಘವ್ ಅವರ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಎಎಪಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದೇ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹುನ್ನಾರ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿಕೊಳ್ಳದ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಜಾಣತನದ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹಕ. ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಿದುಳುಗಳು ಥಟ್ಟನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಇಂತಹವರೆಲ್ಲ ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವುದೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಂತಹವರು ರೀಲ್ಸ್ ಮುಖಂಡರಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂತಹ ನಾಯಕರು ಅವಿರತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಆರ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಕಥನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೀಗ ಬುಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಅಳಿಸಬಲ್ಲ ಐ.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಯಥಾವಕಾಶ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಎತ್ತಿದ- ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಮೋಸಾ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿ ಏಕೆ, ಬಳಸದೇ ಉಳಿಯುವ ಡೇಟಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನೂ ಅಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಥಟ್ಟನೆ ಜನಾಕರ್ಷಿಸುವ ಮೇಲುಸ್ತರದ ಸಂಗತಿಗಳ ಅರುಹುವ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವಿವೇಚನಾ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಚುಟುಕು ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>