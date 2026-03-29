‘ಎ.ಐ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಸರಕು’

ಉಡುಪಿ: 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು (ಎಐ) ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಐ ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಒಂದು ಮನೋರೋಗದ ಸರಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಕೆ. ಫಣಿರಾಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು ವತಿಯಿಂದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ರಂಗಗೀತೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಟಿ.ವಿ., ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ ನಂತರವೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಂಗಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಂದು ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಯಂತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜೋಶಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಪಟ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಾದ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಅವರಿಂದ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>