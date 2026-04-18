ಸಂಗತ | ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ: ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಭರವಸೆ

ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. 'ನನಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲರೀ, ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕಾಗಲ್ಲರೀ' ಎನ್ನುವುದು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಅಳಲು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆ ಮಗು

ವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದರು.ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಬಾಲಕಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾ, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯತೊಡ ಗಿದಳು. ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದಳು.

ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಂದೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕರೆಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು, 'ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವು ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೇಡಂ' ಎಂದರು. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಆದ ನೋವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಭವವಲ್ಲ; ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಲವುಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿ ಯುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಯಿಂದ ಮರುಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು. ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ 'ನಾವು ಇಂತಹ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವು ದಿಲ್ಲ', 'ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ! ಕೆಲವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ದೂರೀಕರಿಸುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಜಾತಿವ್ಯಸನದ ಕೆಲವರು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಸರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಗುಂಟೆ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿ ದ್ದರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರೊಮ್ಮೆ ಮಾತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ನಿಮಗೆ ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖದ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ, ಆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು 'ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಇಂತಿಂತಹ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವು ದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರಬಾರದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದವು' ಎಂದರಂತೆ. ಆಗ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, 'ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಳಿ?' ಎಂದರಂತೆ. ಆಗ ಮಾಲೀಕರು, 'ನಿಮಗಾದರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡು ತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. 'ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದವರು ವಿಷಾದದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ 'ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಮಾಂಸಾ