ಸಂಗತ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ‘ಗೌರವ’ ಬಿಕರಿ ಆಗದಿರಲಿ

<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನದ ವಿಷಯ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಏಕರೂಪ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ ಒಂದೇ ಸಾಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕೆ’ ಎಂಬ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪರಿಪಾಟ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು.</p>.<p>ಹೀಗಿದ್ದೂ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಚಾಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,ಅದನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ವುದು, ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ ದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಹಲವು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುವುದು ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ಕುರಿತೂ ಚಿಂತಿಸ ಬೇಕಿದೆ. ‘ಗೌರವಾರ್ಥ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗೂ, ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ನಿಜ ವಾಗಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಡಾಕ್ಟರೇಟ್’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಡಾವಳಿಯೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪಸವ್ಯ ಆಗಕೂಡದು.</p>.<p>ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ. ಅರ್ಹತೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಅನುಮೋದನೆಯಂತಹ ಮಾನ ದಂಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿಯಂತ್ರಣ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಈಡೇರಿಸಲಾರದು. ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಸಾಧಕರನ್ನು ಆರಿಸುವ ಈಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ‘ಡಾ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವು ದನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಮನ್ನಣೆ ಆದುದರಿಂದ, ‘ಆನರರಿ ಫೆಲೋ’ (ಗೌರವ ಫೆಲೋಷಿಪ್) ಎಂದು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಗೌರವ ನೀಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಘನತೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಆಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ‘ಎಫ್–ಲಿಟ್’ ಎಂಬ ಗೌರವ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರೆ ‘ಎಫ್–ಪಿಎ’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದಿದ್ದರೆ ‘ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್’ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಘನತೆ ಎರಡನ್ನೂ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳಿಗೂ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನತೆಗೂ, ಈ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಯು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದು ಪದವಿ, ಯಾವುದು ಗೌರವ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೂ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿ ಸುವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಮಿತಿಯು ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ, ಮಟ್ಟಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಮಿತಿ ರೂಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ: ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಹೆಗಾರರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>