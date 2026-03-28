ಸಂಗತ | ತಾಪ ದ್ವೀಪ: ಮಹಾನಗರದ ಕುದಿಸಮಯ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಏಕಿಷ್ಟು ತಳಮಳ? ಯಾಕಿಂಥ ಬಿಸಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ನಗರ ತಾಪ ದ್ವೀಪ’ (ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ – ಯುಎಚ್ಎ) ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾರಹಿತ ನಗರೀಕರಣ ದಿಂದಾಗಿ ‘ನಗರ ತಾಪ ದ್ವೀಪ’ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪುಗೊಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಪಮಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್<br>ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಪೀಣ್ಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಂತಹ ದಟ್ಟ ನಗರೀಕೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಗರ ಹೊರ ವಲಯದ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗಿಂತ 3ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಏಳೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕ<br>ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈಗ<br>ಯುಎಚ್ಎಗೆ ಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ ಯಂತಿದೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿಗೆ ಆವಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ<br>ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಡಾಂಬರು, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವಲಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಎಂಜಿನ್, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಖವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಾಪಮಾನ ಏರಿದಂತೆ ಜನರು ಎಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಗರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೆಲಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. 2026ರ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಜನರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರಿನ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿ.ಸೆ. ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ವಸತಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ನೀರಿನ ತಾಣಗಳೆಲ್ಲ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರಗಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ನಗರಗಳು ಮುಂದಿನ 30–50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮುಳುಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕಿರು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನದಿಂದ ನಗರಗಳ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ತಂಪು ತಾರಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>