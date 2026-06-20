ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed opinion

‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌’ ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸೃಷ್ಟಿ

ತನ್ನದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹೊಸ ಸಮೂಹವನ್ನು ‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌’ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕು?
ಅರುಣ್ ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಿಗಿ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:17 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:17 IST
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