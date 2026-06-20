<p>‘ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು?’ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ‘ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ’ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಕುರಿತಾದ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ತಡಬಡಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅವರ ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಆತಂಕ, ದೇಶವನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋರು ಯಾರು?’ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಳಲಿನಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಲಯ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮುಗಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ? ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವೂ ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದ ಆತಂಕ ಒಂದೇ: ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರು ವಂತೆ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.16 ಕೋಟಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗ ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, 90 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಶ್ರಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ 68.7 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದೊಳಗಿನ<br />ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಅವರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1951ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಾವೇಶದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 20ರ ದಿನವನ್ನು ‘ವಿಶ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ದನಿ ಎತ್ತುವ ದಿನ’ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದನೇ ವಿಧಿ, ‘ಜನಾಂಗ, ಧರ್ಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಕಿರುಕುಳದ ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶದ ಒಳಗೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಜನರೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರು’ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>1951ರ ವಿಶ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಹ ಭಾಗಿತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಭಾರತ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. 1959ರಲ್ಲಿ ದಲೈಲಾಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಟಿಬೆಟ್ನಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದಾಗ ಭಾರತ ಆಶ್ರಯಕೊಟ್ಟಿದೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿಂದ ಬಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. 1983 ಮತ್ತು 1986ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ (ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ) ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ 46 ಸಾವಿರ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನೆಲೆ ನೀಡಿದೆ. 1992ರ ವೇಳೆಗೆಭಾರತ 2 ಲಕ್ಷ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು 2.37 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿ ರುವುದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಡವರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಅಲೆಮಾರಿ ಗಳು, ಕೆಳವರ್ಗದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಭಾರತವು, ತನ್ನದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾದವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ನಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬಾಳಿದ ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನೆಲದಲ್ಲೇ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ನೆರವಾಗು<br />ವವರು ಯಾರು?</p>.<p>ಈ ತನಕ ದೇಶದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳ 7.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಒಳಗೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದ ಅವರ ದುಗುಡ, ದುಃಖ, ಆತಂಕ, ಅಭದ್ರತೆ ಯನ್ನು ಆಲಿಸುವವರು ಯಾರು?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>