ಸಂಗತ: ಯುದ್ಧ! ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಬೇಕು ಭಯರಹಿತ ಅರಿವು

<p>ಯುದ್ಧದಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಆತಂಕ, ಉದ್ವೇಗ, ಭಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ–ವಿವರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಹೌದು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳೂ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಕಾಟದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಿಗುವವರೇ ಹೆತ್ತವರು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಸದಾ ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಯುನಿಸೆಫ್’ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ; ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ–ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಂವಾದ ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣವಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗು ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರಿಯಬೇಕು, ಟಿ.ವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದರತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆಯೆ? ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತ ವೆಯೆ? ಆಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತದೆಯೆ? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಕಟಗಳ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಹೇಳಲು ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇರಬೇಕು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತಂಕ–ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರತರುವಂಥ ಗುಣವಿರಬೇಕು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಯುದ್ಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆತಂಕ,<br>ಉದ್ವೇಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗ ಬಹುದು. ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿ ರುವ ಸಹಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ವಾದರೆ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಜನ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ.</p>.<p>ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ದ್ವೇಷ, ಆತಂಕ, ಭಯದ ಬದಲು ಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪದಿಂದ ನೋಡುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು, ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದಂಥ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಂತಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ. ಪೋಷಕರೇ ಆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಯುದ್ಧ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವಂತೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬು ದನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಮರೆಯಬಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆ ಗಳೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮದ್ದು ಎಂದರೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮಹಾಪೂರದೊಳಗೆ ಅವರು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ, ನೋಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ದಾರಿಗಳಿವೆ.ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಆಟಕ್ಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ<br>ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬದುಕು ಬರ್ಬರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಬೆಳೆಯಲು, ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ತಿಳಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರ ಮನವೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ದ್ವೇಷರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಶಾಂತ, ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾವ ಮೂಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>