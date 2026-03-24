ಸಂಗತ: ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾವು! ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದು?

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ–ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನೀರಾನೆ (ಹಿಪ್ಪೊಪೊಟಾಮಸ್) ದಾಳಿ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಯುಗಾದಿಯಂದು ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವ ವೈದ್ಯೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀರಾನೆಯ ಶರೀರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಘಡ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ಲೋಪಗಳತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಾನೆ ನೋಡಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ತುರ್ತು ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ರಾತ್ರಿ ತಪಾಸಣೆ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ದೊಂದಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜರೂರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ನೀರಾನೆಯ ಆವರಣ ದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ? ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಯಾರು? ತರಬೇತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ದೂಡಿತು? ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತವೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಹೊರಬರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಿಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಯಿಲೆ, ನೋವು, ಭಯ, ಆತಂಕ, ಮರಿಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (ಎಸ್ಒಪಿ) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವನೀಯ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ ಬಹುದು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ‘ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲು’ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 41 ವಿವಿಧ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ 10 ಇಲಾಖಾ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರ ಗಳು, ಮೃಗಾಲಯಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಶು–ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಗಾವಲು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು, ನಾಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶುವೈದ್ಯರದ್ದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ. ಮಾನವ–ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತುಸುವಾದರೂ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ನೆರವು ಮುಖ್ಯ ವಾದದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಪಶು ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿ ರುವವರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲಿ ರುವವರು! ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರೇ ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡು–ನಾಡಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 41 ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿರಬೇಕು. ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವುದು 25 ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರು ವುದು ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು! ಹಾಗಾಗಿ<br>ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಕಲಿತವರು. ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದವರು. ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಪ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸದು. ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ, ಮನಃಸ್ಥಿತಿ, ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆ, ದೈಹಿಕ ಭಾಷೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು; ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇರಬೇಕು; ಧುತ್ತೆಂದು ಎದುರಾಗ ಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯಿಂದ ಮಾತ್ರ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾಯ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿ ದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯವೇ ಸರಿ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಾಯಂ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ<br>ವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಕುಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ವರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಸದ್ಯದ ತುರ್ತು. </p>.<p><strong>ಲೇಖಕ: ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>