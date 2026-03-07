ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
op ed opinion

ಸಂಗತ: ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆ; ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಗತ್ಯ

ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:59 IST
ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವಿ- ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಗುರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಗತ್ಯ.
womenHarassmentwomen Harassment

