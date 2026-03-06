ಸಂಗತ: ಕಾನೂನು ಕಣ್ತೆರೆದರೆ ಮಹಿಳಾಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬಲ

<blockquote><em>ಶೋಷಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು, ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನ್ಯಾಯದ ನೆರವು ಅಗತ್ಯ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ.</em></blockquote>.<p>ಮಹಿಳಾಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ದೇಶ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರಗತಿಯ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾನತೆ ಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ, ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಭದ್ರ ವಾಗಿವೆ. ಆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಘೋರ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು.</p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಸುಮಾರು ಶೇ 70ರಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷ, ದಮನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶೇ 64ರಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ‘ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನ್ಯಾಯ, ಕ್ರಿಯೆ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪರಿಹರಿಸುವ ತೀರ್ಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಕಾನೂನಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2012ರ ‘ನಿರ್ಭಯ’ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೊ ಪ್ರಕಾರ, 2012ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2022ರ ನಂತರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟಿದೆ. 2018ರಿಂದ 2022ರ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಛತ್ತೀಸಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಾಚಾರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಬ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೌಜನ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು, ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ವಾಸ್ತವದ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದ್ವಂದ್ವ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭನ್ವರಿದೇವಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಟವೇ ಇಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ (ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ 2023–24ರ ಪ್ರಕಾರ) ಶೇ 41.7ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾದರೂ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಶೇ 81ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ.</p><p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾರತಮ್ಯ, ಹಿಂಸೆ, ನಿಂದನೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ತಲಪಿದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮೌನವಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಕಿರುಕುಳದ ದೂರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗದೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾಳೆ; ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ–ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಸಮಾನ ವೇತನ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಾರದೆ, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದ್ದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅದೆಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>