ಸಂಗತ | ವಿಶ್ವಮಾನವ ತತ್ತ್ವ: ಬಸವ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕನ್ನಡಿ

ಲಂಡನ್ ಪ್ರವಾಸದ ದಿನಗಳವು. ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಮೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅರ್ಧ ಮೈಲಿ ನಡೆದರೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಳಮಳ.

ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಯಿತು. 'ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ' ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಓಡುವ ಕರುವಿನಂತೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ, ನೋವು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿದಾಯಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶರಣಸಂಕುಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನವೂ ಬರೀ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿರದೆ, ಅವು ಕಾಲಾತೀತ ಸತ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮೌನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಚನಗಳು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಂತೆ ಅನಿಸಿತು.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮೌನಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಲಂಡನ್ನಂತಹ ದೂರದ ನೆಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅವುಗಳ ವಿಶ್ವಮಾನವೀಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ, ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಬದುಕಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಬಸವಣ್ಣ ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ. ಆತನದು ಹೆಂಗರುಳಿನ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಶೋಷಿತರ, ಅಬಲೆಯರ, ಕಾಯಕಜೀವಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಶರಣನನ್ನು ನೆನೆದು ನಾವು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಸುತ್ತ ಕುಳಿತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಯತ್ತ ಕೈಮಾಡಿ 'ಯಾರಿವರು?' ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ 'ಇವರು ಬಸವಣ್ಣ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದವರು. ಭಾರತದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು, ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದೆಂದು ತಲೆದೂಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯು ಬಸವಣ್ಣನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾಷೆ, ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತಲಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ