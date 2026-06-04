ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion

ಸಂಗತ: ಯುವಜನರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಭಾರ ಆಗುತ್ತಿರುವರೆ?

ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಜೊತೆಗಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಸುಖ–ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯುವಜೋಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಈ.ಬಸವರಾಜು
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:31 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:31 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChildrenLifesangathaoldage person
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT