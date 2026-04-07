ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌: ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಚೂರು ಸಾಕು, ಬದುಕು ಬದಲಾಗಲು!

ತನಗೊಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿದ್ದಿದ್ದರೆ... ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಿದ್ದಿದ್ದರೆ... ಹೀಗೆಂದು, ಕೆಲವರು ಕೊರಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಏನನ್ನೋ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯದೆ, ಹಳೆಯದಕ್ಕೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಘಟನೆ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅದು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಿರಬಹುದು, ಮಿತ್ರನಿರಬಹುದು, ತಾಯಿಯಿರಬಹುದು, ಹೆಂಡತಿಯಿರಬಹುದು, ಮಗಳಿರಬಹುದು, ಕೊನೆಗೆ ಶತ್ರುವೂ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ, ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟ, ಒಂದು ಬೀದಿ ದೀಪ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಸ್, ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಒಂದು ನಷ್ಟ, ಸಂತಸದ ಅಥವಾ ಸಂಕಟದ ಘಳಿಗೆ, ಒಂದು ಅಮಲು, ಒಂದು ಕಸದ ಚೂರು ಕೂಡ ಗುರುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ! ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಭಾವಾಭಿವ್ಯಂಜಕ ಗುಣ' ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ತಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಚೂರು ಕೂಡ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು ನೀಡಬಲ್ಲುದು.