ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌: ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೆಲುವಾ? ಯೋಚಿಸಿ!

ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿ, 'ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋತೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲೆಂಬುದನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೋಲುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಸೋಲು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸೋಲೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ, ನಿಲುವು, ನಡೆ–ನುಡಿಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರೀ ಗೆಲುವನ್ನೇ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದರೂ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಜತೆಗೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರರ್ಥ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ತೀರ ಹತಾಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಗುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬೀಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ, ತೀರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ಮುಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಓಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ? ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆತಾಯಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದವರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿದರೇನು? ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋದರೇನು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದು ಗೆಲುವೇ ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ.