ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌: ನಿಮಗೊಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡವೇ?

ಸ್ನೇಹ ಬದುಕಿಗೆ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸತಾಗೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ-ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ?ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ವೇ? ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಮಾರಾಯ್ರೇ. ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ–ಸುಖ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ–ಸುಖವೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆನಂತರವೂ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಚಯವಾದರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾತುಗಾರರಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಮೂಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಧರಿಸಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಯ್ದ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ಕುಂದು-ಕೊರತೆ ಹುಡುಕುವವರಿರ್ತಾರಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಹವ್ಯಾಸ, ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿದ್ದುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನೇ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಹುಡುಕುವ ಮನೋಭಾವ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಆಗ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ, ಬೇಸರ ಬೇಡ. ನೀವೇ ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.