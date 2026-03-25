25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ: ಜಿ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ: ಜಿ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಬಂಧನ</strong></p>.<p><strong>ತುಮಕೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 24–</strong> ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವೈ.ಎಚ್. ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಹಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><strong>ರಕ್ಷಣಾ ಹಗರಣ: ತನಿಖೆಗೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನೇಮಕ</strong></p>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 24– ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಏಕಸದಸ್ಯ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಕಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಇಲ್ಲವೇ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>