ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ: ಕಡೇ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ, ಮಾ.28– (ಪಿಟಿಐ, ಯುಎನ್ಐ): ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭೂ ಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ (ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ)ದ ಪ್ರಥಮ ಉಡಾವಣೆ ಇಂದು ವಿಫಲವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ, ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು–ಕೇಸರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.