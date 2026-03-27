25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 26– ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ (52) ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮಾಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೂ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು.

ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿ, ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು.