25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 28– ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಭಾರತ ಇಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿ ಸಿತು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜತೆಗೆ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ, ಪುನರ್ ಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಬಯಸುವು ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ಬಯಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದ್ದರೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸೇವಕ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ಇಡೀ ಸಂಸತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಲುವು ಅಚಲವಾದುದು ಎಂದರು.

**

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ1067 ಅಕ್ರಮ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಕರಣ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 28– ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1016 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಕಬಳಿಕೆ, ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ಹಾಗೂ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯ 1067 ಪ್ರಕರಣ
ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 213.94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಅಶ್ವತ್ಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.