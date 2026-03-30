25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಪುಸ್ತಕ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ

<p><strong>ಪುಸ್ತಕ ತೆರಿಗೆ: ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 29– ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಇಂದು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದರು.</p><p>'ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕಡಿಮೆ ಓದಿ' ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>