<p><strong>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಓರ್ವನ ಬಲಿ</strong></p>.<p>ಬೀದರ್, ಮೇ 10– ಕಡುಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶರಣಪ್ಪ ಸಾಗರ (35) ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮದುವೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಓಡಾಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೀರು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಈತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದಲೇ ಸತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಾನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಭೀಕರ ದುರಂತ: 130 ಸಾವು</p>.<p>ಅಕ್ರಾ, ಮೇ 10– ನಗರದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 130 ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 120 ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೇಡಿಯೊ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ 130 ಆಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘೋರ ದುರಂತ ಇದಾಗಿದೆ.</p>